São Paulo e Corinthians vencem no Brasileirão

(Foto: Reprodução) – O tricolor chegou ao oitavo jogo de invencibilidade depois de derrotar o Atlético Mineiro, enquanto o alvinegro bateu o Vasco.

Depois da classificação na Libertadores o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro no MorumBis para seguir somando pontos no Brasileirão. O Galo veio com muitos desfalques e o tricolor se aproveitou logo aos 22 , quando Pablo Maia infiltrou e fez 1 a 0. Os mineiros chegaram a empatar, mas o gol de Vitor Hugo foi anulado. No segundo tempo ninguém conseguia criar muita coisa, até que aos 35 Cedric cruzou e Tapia determinou a vitória, por 2 a 0. Para o técnico Hernán Crespo os três pontos têm ainda mais valor depois do desgaste da equipe na última terça-feira.

“Jogar deste jeito não é fácil. Depois de uma Libertadores que cria um desgaste emocional muito grande e voltar a jogar com essa identidade, com essa agressividade, com essa coragem para jogar…”

O Corinthians encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão. Em São Januário os paulistas deram o primeiro golpe aos 20 minutos, com Bidu servindo Maycon. O Vasco tentou reagir, mas parava na defesa corintiana, até que no início do segundo tempo André Ramalho cometeu pênalti e Vegetti empatou. O Corinthians, no entanto, respondeu rápido, fez o 2 a 1 com Gui Negão e pouco depois anotou o terceiro com Gustavo Henrique de cabeça. O Vasco ainda fez o segundo com Rayan, só que não houve tempo para mais nada. Após a partida, o técnico Dorival Júnior elogiou Gui Negão, que já havia marcado contra o Bahia:

“Vem crescendo, nos mostrou em treinamentos uma característica um pouco diferente, principalmente do Yuri, que ocupa a função. Vem aproveitando muito bem as oportunidades, evoluindo, crescendo e é isso que nós queremos”

O Santos, por sua vez, não conseguiu se recuperar da goleada sofrida contra o Vasco e perdeu mais uma, agora contra o Bahia. Logo aos 11 minutos o time de Salvador abriu o placar com Luciano Juba. O Peixe não se descontrolou, mas também não reagiu e aos 15 do segundo tempo o Bahia fez o segundo com Luciano Rodriguez. Com os resultados da rodada o Santos ficou dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Nesta segunda-feira, o Palmeiras joga contra o Sport, 19h, no Allianz Parque.

