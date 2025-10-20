São Paulo é goleado pelo Mirassol e perde ritmo no Brasileirão

São Paulo é derrotado pelo Mirassol • Douglas Ribeira/Agência F8/Estadão Conteúdo

Alesson, Reinaldo e Carlos Eduardo marcaram em jogo que contou com dois pênaltis.

O São Paulo foi goleado por 3 a 0 pelo Mirassol neste domingo (19), no Estádio Campos Maia, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Alesson e Reinaldo, que jogou no Tricolor por oito temporadas, fizeram dois gols no primeiro tempo. Carlos Eduardo ampliou na etapa complementar. O lateral-esquerdo e o meia-atacante balançaram as redes em cobranças de pênalti.

O São Paulo permanece em crise no Brasileirão, após sofrer três derrotas seguidas, e está cada vez mais distante das seis primeiras posições, que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

A equipe comandada por Hernán Crespo voltará a jogar no próximo sábado (25), contra o Bahia, às 21h30, no Morumbis. No mesmo dia, às 18h30, o Mirassol visitará o último colocado Sport. Ambas as partidas serão válidas pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

Antes do primeiro minuto, o Mirassol colocou o São Paulo na “roda”. Após intensa troca de passes, Alesson completou cruzamento para o fundo das redes. Ex-jogador do Tricolor, Reinaldo converteu pênalti na etapa inicial e aumentou o placar. No segundo tempo, após nova penalidade para a equipe do interior paulista, o atacante Carlos Eduardo bateu e marcou. O Mirassol ainda teve chances para ampliar a vantagem, mas esbarrou em defesas de Rafael.

