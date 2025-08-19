São Paulo enfrenta o Atlético Nacional em casa para seguir na Libertadores

Lance de Atlético Nacional x São Paulo, pela Libertadores — Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Tricolor precisa vencer os colombianos por qualquer placar e conta com Lucas Moura para atingir este objetivo.

Após o 0 a 0 na Colômbia contra o Atlético Nacional na semana passada, o São Paulo espera uma atuação bem melhor e o apoio da torcida em um MorumBis lotado para seguir adiante na Copa Libertadores. O tricolor também espera contar com o poder de decisão de Lucas Moura.

Depois de se recuperar de um insistente problema no joelho, o atacante jogou 45 minutos contra o Sport no sábado e marcou um dos gols da equipe no empate por 2 a 2. Existe a possibilidade de ele começar jogando contra os colombianos, mas Alisson e Rodriguinho também concorrem à vaga no meio de campo ao lado dos volantes Bobadilla e Marcos Antônio.

Qualquer vitória garante os são-paulinos nas quartas de final do torneio sul-americano, enquanto novo empate leva a decisão aos pênaltis.

Na quinta-feira (21), o Palmeiras joga contra o Universitario do Peru também pela Libertadores. A situação alviverde, porém, é bastante tranquila, uma vez que a equipe venceu em Lima, por 4 a 0. Desta forma, o time deve ter equipe mista em campo. A questão é saber quantos titulares iniciarão ou serão envolvidos no confronto.

Após a demissão de Cléber Xavier, o Santos está novamente no mercado em busca de um treinador; o terceiro da temporada. O Peixe se reapresenta, nesta terça-feira (18), já pensando no duelo contra o Bahia, no domingo (24). Pelo menos, neste primeiro momento, os trabalhos deverão ser comandados por Matheus Bacchi e César Sampaio, que estavam como auxiliares de Cléber Xavier.

Já o Corinthians treina desde ontem para o confronto contra o Vasco da Gama, no domingo (24), também pelo Brasileirão.

O alvinegro está há seis jogos sem vencer no torneio, mas ao menos terá os retornos de três jogadores para essa partida: o zagueiro Cacá, o lateral-esquerdo Angileri e o atacante Romero.

