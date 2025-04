São Paulo estreia com vitória na Libertadores contra o Talleres. Créditos: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O tricolor paulista começou sua campanha na Copa Libertadores de 2025 com uma vitória importante fora de casa. Confira os melhores momentos.

O São Paulo começou sua campanha na Copa Conmebol Libertadores de 2025 com uma vitória importante fora de casa. Em um confronto realizado na noite de quarta-feira, 2 de abril, o Tricolor Paulista enfrentou o Talleres da Argentina e saiu vitorioso por 1 a 0.

O gol da vitória foi marcado por Alisson, já no segundo tempo, encerrando um tabu de nunca ter vencido em Córdoba.

Até essa partida, o São Paulo havia enfrentado dificuldades em jogos anteriores contra o Talleres, com derrotas e empates, além de uma derrota significativa na final da Copa Sul-Americana de 2022 contra o Independiente del Valle, no mesmo estádio.

Com este resultado, o time paulista ganha confiança para as próximas etapas da competição continental.

Como foi o desempenho do São Paulo na estreia da Libertadores 2025?

O primeiro tempo do jogo foi caracterizado por uma forte marcação e poucas oportunidades claras de gol. O São Paulo conseguiu se defender bem, impedindo que o Talleres criasse chances perigosas.

Com o passar do tempo, o Tricolor começou a dominar o meio-campo e ameaçar o gol adversário. Um gol de Calleri chegou a ser anulado pelo VAR devido a uma posição irregular de Oscar, que havia dado a assistência.

No segundo tempo, o Talleres voltou mais ofensivo, mas as melhores chances iniciais foram do São Paulo. Cédric Soares arriscou de fora da área, e o goleiro Herrera defendeu sem dificuldades.

Arboleda também teve uma boa oportunidade após um escanteio, mas novamente o goleiro argentino salvou.

Qual foi o momento decisivo da partida?

O gol da vitória veio aos 31 minutos do segundo tempo. Alisson aproveitou um rebote dentro da área e chutou no canto do gol, garantindo a vitória para o São Paulo.

Após o gol, o Talleres intensificou a busca pelo empate, chegando a assustar com um chute de Riveros que passou perto do gol de Rafael.

Nos minutos finais, o Talleres quase empatou em uma jogada de escanteio, quando Alan Franco, do São Paulo, quase marcou contra ao acertar o travessão. No entanto, o Tricolor conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

O que esperar do São Paulo nos próximos jogos?

Após a estreia vitoriosa na Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Atlético-MG no próximo domingo, 6 de abril. Na sequência, o Tricolor receberá o Alianza Lima no Morumbi, em mais um confronto pela Libertadores, na quinta-feira, 10 de abril.

O desempenho positivo fora de casa dá ao time a confiança necessária para buscar bons resultados nas próximas partidas.

O técnico Luis Zubeldía terá a tarefa de manter o time focado e preparado para os desafios que estão por vir, tanto no cenário nacional quanto internacional.

A vitória em Córdoba pode ser um ponto de virada para o São Paulo, que busca repetir o sucesso de anos anteriores na competição continental.

Fonte: O Antagonista o e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/09:26:03

