São Paulo ganha nos pênaltis e está nas quartas da Libertadores

Copa Libertadores 2025: São Paulo x Atlético Nacional. — Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

No tempo normal, o tricolor igualou com o Atlético Nacional por 1 a 1, mas conseguiu avançar nas cobranças da marca da cal

O São Paulo teve o começo perfeito contra o Atlético Nacional de Medellín no MorumBis. Com 2 minutos de jogo, André Silva abriu o placar para o tricolor, dando resultado que classificava a equipe às quartas de final da Libertadores.

Os colombianos até reagiram no primeiro tempo, mas sem levar muito perigo à meta defendida por Rafael.

Já na segunda etapa o Atlético Nacional conseguiu aproveitar uma certa indecisão são-paulina entre acelerar e pausar o jogo e depois de perder gol feito com Morelos, ganhou um pênalti. Na cobrança o mesmo Morelos guardou e logo na sequência o colombiano Cardona foi expulso.

Com um a mais e precisando do gol, o São Paulo se lançou à frente e finalizou com perigo, parando, no entanto, no goleiro Ospina. Com o 1 a 1 no placar, a decisão da vaga foi aos pênaltis e o São Paulo levou a melhor: 4 a 3.

Em entrevista coletiva, o técnico Hernán Crespo adotou a ponderação:

“Fico muito feliz pela classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor. Temos espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado e experiente, mas agora temos tempo para tratar de melhorar e continuar neste sonho que é a Copa Libertadores”

Nas quartas de final o São Paulo pegará o vencedor de Botafogo e LDU do Equador, que jogam na quinta.

O Corinthians terá mais um desfalque para a partida contra o Vasco no domingo. Nesta terça-feira o volante José Martínez fraturou a mão esquerda e precisará passar por cirurgia. Além dele o clube já não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carillo e Hugo, que também estão lesionados.

O Palmeiras anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel. O jogador, ex-Corinthians, chega ao clube em negociação que teve custo estimado de R$ 35 milhões. Amanhã o alviverde encara o Universitario do Peru no Allianz Parque e provavelmente usará reservas.

No Santos o dia foi de invasão de uma torcida organizada ao centro de treinamentos do clube. Os atletas foram ameaçados pelos participantes da ação e depois treinaram visando ao jogo contra o Bahia.

