São Paulo perde para a LDU e se complica na Libertadores

Copa Libertadores 2025: LDU x São Paulo. — Foto: Reprodução

O tricolor teve bons momentos contra a LDU, mas falhou nas conclusões e na defesa.

Na altitude de Quito o São Paulo teve um bom começo contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores.

O problema é que no primeiro ataque que teve, a equipe da casa abriu o placar. O gol equatoriano mudou a partida e o São Paulo só conseguiu voltar a ameaçar a meta adversária no segundo tempo, pressionando e criando com Luciano, Rigoni e Marcos Antônio.

A LDU, porém, aguentou e quando a oportunidade apareceu, marcou novamente: 2 a 0. Agora o São Paulo precisa de uma vitória por três gols de vantagem para se classificar às semifinais no tempo normal, ou de um triunfo por dois gols para levar a decisão aos pênaltis.

Para o técnico Hernán Crespo, se o time repetir o padrão de jogo e melhorar na conclusão das jogadas, a classificação é possível:

“O 2 a 0 não é fácil de reverter, mas acho que a maneira que o time está jogando em casa, com a força do torcedor… Tem que fazer o mesmo jogo, mas tem que concretizar as ocasiões. Se concretizarmos, será muito mais fácil e vamos tentar não cometer mais erros individuais, que eles aproveitaram muito bem”

Se o São Paulo conseguir a classificação enfrentará o ganhador de Palmeiras e River Plate, sendo que o alviverde venceu por 2 a 1 o primeiro jogo. No sábado o técnico Abel Ferreira deverá mandar reservas a campo no duelo contra o Fortaleza no Allianz Parque às 21h.

Já no domingo, o Corinthians encara o Sport na Ilha do Retiro. O atacante Gui Negão, suspenso, e o meia Rodrigo Garro lesionado não poderão atuar, enquanto o técnico Dorival Júnior aguarda pelos retornos de Raniele e Charles, que estão em recuperação de lesões. Depay, Carrillo e Martínez devem demorar um pouco mais.

No mesmo dia, o Santos joga com o São Paulo na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com Igor Vinicius e Zé Ivaldo suspensos, enquanto Gabriel Brazão é dúvida devido ao protocolo de concussão. Já Rollheiser pode voltar depois de cumprir suspensão.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...