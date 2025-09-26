São Paulo perde para a LDU em casa e está fora da Libertadores

São Paulo perde em casa e está fora da Libertadores — Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Tricolor precisava vencer por pelo menos dois gols no MorumBis, mas foi batido por 1 a 0.

Em um MorumBis lotado, o São Paulo tinha que vencer a LDU por pelo menos dois gols para seguir com chances de avançar às semifinais da Copa Libertadores. O começo do tricolor foi bom, mas aos 9 minutos, Luciano e depois Rigoni perderam chances claras de abrir o placar. Já aos 20, Luciano novamente perdeu grande oportunidade e o jogo começou a mudar. Mudou tanto que aos 41, em um contragolpe após escanteio do São Paulo, a LDU fez 1 a 0.

Dessa forma o tricolor precisava de três gols no segundo tempo para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Embora tenha enchido a área adversária de atacantes e tenha pressionado, a equipe viu todas as chances serem rechaçadas pelo goleiro e pelos defensores.

Assim, o time que precisava de três, não conseguiu sequer um gol. Para o técnico Hernán Crespo a falta de aproveitamento das ocasiões de gol foi o grande problema da equipe: “A gente produziu muito, mas não concretizou. Se você for ver, a finalização do Rigoni pega na trave, a do Luciano… O time jogou bem. Poderia jogar melhor, sempre pode, mas aquilo que estrategicamente criamos não foi concretizado em gol” Vitoriosa no confronto, a LDU vai agora enfrentar o Palmeiras nas semifinais. O primeiro jogo será em Quito, no Equador, e a segunda partida ocorrerá no Allianz Parque. O Corinthians fez ontem o primeiro treino tático antes da partida contra o Flamengo no domingo na Neo Química Arena. Como esperado, a atividade não contou com a participação do atacante Depay, que segue em tratamento de um edema na coxa direita. A tendência é de que ele fique fora do duelo, assim como Charles. Carrillo e Garro são desfalques certos. O Santos também joga no domingo, no caso contra o Bragantino, fora de casa. O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o lateral-esquerdo Escobar e o meia Vitor Hugo, que estão machucados. Por outro lado, o lateral Igor Vinícius e o zagueiro Zé Ivaldo estarão de volta depois de cumprirem suspensão.

Fonte: CBN

