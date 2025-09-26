São Paulo perde para a LDU em casa e está fora da Libertadores
Já aos 20, Luciano novamente perdeu grande oportunidade e o jogo começou a mudar. Mudou tanto que aos 41, em um contragolpe após escanteio do São Paulo, a LDU fez 1 a 0.
“A gente produziu muito, mas não concretizou. Se você for ver, a finalização do Rigoni pega na trave, a do Luciano… O time jogou bem. Poderia jogar melhor, sempre pode, mas aquilo que estrategicamente criamos não foi concretizado em gol”
Vitoriosa no confronto, a LDU vai agora enfrentar o Palmeiras nas semifinais. O primeiro jogo será em Quito, no Equador, e a segunda partida ocorrerá no Allianz Parque.
O Corinthians fez ontem o primeiro treino tático antes da partida contra o Flamengo no domingo na Neo Química Arena. Como esperado, a atividade não contou com a participação do atacante Depay, que segue em tratamento de um edema na coxa direita. A tendência é de que ele fique fora do duelo, assim como Charles. Carrillo e Garro são desfalques certos.
O Santos também joga no domingo, no caso contra o Bragantino, fora de casa. O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o lateral-esquerdo Escobar e o meia Vitor Hugo, que estão machucados. Por outro lado, o lateral Igor Vinícius e o zagueiro Zé Ivaldo estarão de volta depois de cumprirem suspensão.
