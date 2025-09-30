São Paulo perde para o Ceará por 1 a 0

Lance de Ceará x São Paulo, pelo Brasileirão 2025 — Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

É a quarta vez seguida que o tricolor é derrotado na temporada 2025

Em um MorumBis praticamente vazio, e com protestos antes de a bola rolar, o São Paulo precisava vencer o Ceará para retomar contato com o G-6 do Brasileirão.

Tal qual nas últimas partidas, o tricolor teve chances para abrir o placar e, tal qual nas últimas partidas, desperdiçou as oportunidades e viu o adversário marcar, agora com o atacante Pedro Henrique, aos 10 do segundo tempo.

Cabia ao São Paulo reagir, mas, tal qual nas últimas partidas, o time da casa não conseguiu elevar o nível novamente e foi derrotado pela quarta vez seguida; 1 a 0. Com o resultado, o tricolor fica estagnado na sétima posição com 35 pontos, cinco a menos que o Bahia, que é o sexto. Para o técnico Hernán Crespo, o time vive um momento em que poucas coisas dão certo:

“Chutamos duas vezes na trave, eles encontraram o gol com um rebote, tentamos de todos os lados, mudamos a forma de jogar, a escalação, vamos sair assim, antes tudo dava certo, mas agora temos que nos dedicar ainda mais”

O Palmeiras avaliou nesta segunda-feira (29) as situações clínicas do lateral-esquerdo Piquerez e do volante Lucas Evangelista, que foram substituídos por contusões contra o Bahia ainda no primeiro tempo. No caso do uruguaio não há preocupação para a sequência da temporada, já que ele teve apenas um trauma no joelho direito.

Já Evangelista teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita e o clube diz que não está descartada a realização de cirurgia. Na quarta o alviverde joga com o Vasco em casa.

Também na quarta o Corinthians visita o Internacional, ainda sem Memphis Depay, que se recupera de problema físico, e agora também sem Yuri Alberto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No mesmo dia o Santos encara o Grêmio na Vila Belmiro. Com os resultados da rodada, o Peixe ficou cinco pontos acima da zona de rebaixamento, mas essa distância pode cair hoje se o Juventude pontuar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte.

