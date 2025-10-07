São Paulo perde para o Colo-Colo na Libertadores feminina

Libertadores feminina 2025: São Paulo x Colo Colo. — Foto: Reprodução / CONMEBOL

A equipe tricolor parou nos três pontos e tem a classificação às quartas de final ameaçada

A equipe feminina do São Paulo perdeu para o Colo-Colo, por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com o resultado, o time tricolor tem três pontos em dois jogos e embora ainda ocupe a segunda posição da chave C, tem a mesma quantidade de pontos do San Lorenzo, da Argentina.

Nesta terça-feira (7), começa mais uma rodada do campeonato masculino da Série B; a 31ª. Às 20h, o Amazonas encara o Criciúma em casa. Às 21h30, o Goiás joga com o CRB em Goiânia. Às 21h35, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Paysandu.

Haverá ainda jogos na quarta (8) e na quinta-feira (9).

