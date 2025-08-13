São Paulo segura empate com o Atlético Nacional

Copa Libertadores 2025: Atlético Nacional x São Paulo. — Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP

O tricolor viu os colombianos perderem dois pênaltis e acertarem a trave duas vezes no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores.

O São Paulo abriu as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional em Medellin, na Colômbia, na noite desta terça-feira.

O tricolor vinha de seis vitórias e uma derrota na temporada e esperava carregar o bom desempenho para a competição continental. Quando a bola rolou, no entanto, só os colombianos conseguiram jogar. Aos 13 minutos Cardona teve a chance de fazer 1 a 0 de pênalti, mas perdeu.

Aos 10 do segundo tempo Marlos Moreno mandou na trave e aos 12 Hinestroza repetiu o companheiro e acertou o poste também.

Já aos 23, Cardona teve outro pênalti e… Errou de novo. Daí para frente o São Paulo conseguiu segurar o ímpeto do Atlético Nacional e levou o 0 a 0 até o fim do jogo. Para o técnico Hernán Crespo, o plano da equipe não foi bem executado, principalmente pela boa partida dos colombianos

“Não fomos tão agressivos como pretendemos. Na hora de jogar bola, talvez tenhamos tido dificuldade para contra-atacar, criar situações, mas o mérito foi deles. Colocaram pressão, não nos deixaram jogar. Mas foi uma situação normal sofrer aqui”

No jogo da volta, na semana que vem, o tricolor precisa de uma vitória para seguir adiante.

O Palmeiras está em Lima, no Peru, onde enfrenta o Universitario também pelas oitavas de final do torneio continental. O zagueiro Murilo deverá ser a principal novidade da equipe, que, no entanto, ainda não terá Bruno Fuchs e Raphael Veiga, lesionados. O lateral-direito Marcos Rocha, por sua vez, não foi relacionado por opção.

O Santos se prepara para enfrentar o Vasco no MorumBis no domingo pelo Brasileirão. O zagueiro Luan Peres iniciou ontem o processo de transição física e terá a situação avaliada dia a dia até o data do jogo. É a mesma condição do volante Willian Arão.

O Corinthians se reapresentou, nessa terça-feira (12), e já mira o duelo de sábado à noite contra o Bahia na Neo Química Arena. Além de Memphis e Carrillo, que serão desfalques por um tempo considerável, o alvinegro não terá Angileri, Cacá e Romero, que estão suspensos.

