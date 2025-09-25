São Paulo tenta façanha para chegar às semifinais da Libertadores

Copa Libertadores 2025: São Paulo x Atlético Nacional. — Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Tricolor precisa de vitória por três gols para levar a vaga contra a LDU.

O Palmeiras está nas semifinais da Copa Libertadores. Na noite de ontem o alviverde venceu o River Plate por 3 a 1 em casa, com um gol de Vitor Roque e dois de Flaco López e conseguiu a classificação.

Na próxima fase o alviverde vai enfrentar o ganhador de São Paulo e LDU, que jogam às 19h de hoje o segundo duelo das quartas de final. O tricolor precisa de vitória por três gols no MorumBis para ficar com a vaga no tempo normal ou de triunfo por dois gols para levar a decisão aos pênaltis.

Também nesta quinta, mas às 21h30 o Flamengo visita o Estudiantes da Argentina podendo empatar para avançar às semifinais. Quem vencer jogará contra o Racing.

Pela Copa Sul-Americana o Atlético Mineiro sofreu, mas venceu o Bolívar por 1 a 0 com um gol de Bernard aos 45 do segundo tempo. Nas semifinais o Galo enfrentará o equatoriano Independiente del Valle, que derrotou o Once Caldas nos pênaltis, mesmo jogando na Colômbia.

