São Paulo vence o Botafogo e cola no G-6 no Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2025: Sâo Paulo x Botafogo. — Foto: LUCAS CORREA/Agencia

Tricolor ganhou com um gol do argentino Dinenno, que ainda não havia marcado pelo clube.

Depois da derrota para o Cruzeiro antes da Data Fifa, o São Paulo buscava retomar contato com o G-6 do Brasileirão. Diante do Botafogo, o tricolor não teve força máxima, mas contou com o primeiro gol de Dinenno pelo clube para fazer 1 a 0 aos seis minutos de jogo.

A partida foi mais travada nos minutos seguintes e no segundo tempo o Botafogo aumentou a presença no ataque e a pressão para cima da linha defensiva tricolor que, no entanto, se comportou bem.

Na reta final do jogo o São Paulo até teve boas chances para ampliar, mas parou no goleiro Léo Linck. Com a vitória, por 1 a 0, o tricolor encerrou um tabu de dez jogos sem vencer o Botafogo e está em sétimo lugar, com 35 pontos, mesma pontuação do Glorioso, que é o sexto. Para o técnico Hernán Crespo a vitória provou a qualidade do grupo são-paulino em meio a vários desfalques:

“Para mim, foi mais que uma vitória. Às vezes podemos jogar bem, às vezes nem tanto, mas vamos lutar. Somos como uma família”

O Santos também jogou. Em Belo Horizonte, o Peixe foi melhor do que o Atlético Mineiro na etapa inicial, mas falhou nas finalizações. No tempo complementar, o jogo mudou de figura a partir dos oito minutos. Primeiro o goleiro santista Gabriel Brazão sofreu uma joelhada na cabeça. Depois o zagueiro Zé Ivaldo foi expulso e Igor Gomes abriu o placar para o Galo. Na sequência, Brazão acabou saindo de campo e o Santos tinha dificuldades para reagir. Mesmo assim, o zagueiro Lyanco do Atlético cometeu pênalti e Tiquinho Soares cobrou para empatar: 1 a 1. Na reta final o goleiro reserva Diógenes segurou a pressão adversária. Após o jogo o técnico Juan Pablo Vojvoda, disse o que tirou de bom da partida:

“Fico com o espírito do time principalmente. Com o jogo e pressão do time no primeiro tempo e o espírito de luta do segundo”

Com o ponto conquistado, o Santos segue fora da zona de rebaixamento.

O Palmeiras se reapresentou, nesse domingo (14), depois de golear o Inter, por 4 a 1, e se prepara para o duelo da próxima quarta-feira (17) contra o River Plate fora de casa pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Já o Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. O centroavante Gui Negão, suspenso, será desfalque, enquanto o técnico Dorival Júnior aguarda pela recuperação dos lesionados.

