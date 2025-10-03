São Paulo vence o Fortaleza por 2 a 0 — Foto: Divulgação / São Paulo FC

Com gols de Tapia e Luciano, o tricolor encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

Depois de quatro derrotas seguidas e jogando contra o Fortaleza, um dos piores times do Brasileirão, o São Paulo tinha a chance de iniciar uma recuperação na temporada.

Com 10 minutos o cenário ficou bastante favorável; na jogada de Rigoni, Tapia finalizou e marcou 1 a 0. O problema é que pouco depois o mesmo Rigoni entrou de sola em um adversário e foi expulso de forma direta.

Com dez em campo, o tricolor só se defendeu e tentou a todo custo manter o Fortaleza longe de sua área. Em alguns momentos os são-paulinos conseguiram, em outros cederam espaços, mas em todos foram capazes de evitar o gol do adversário. No final, ainda houve tempo para Luciano, em contragolpe, determinar o 2 a 0.

Para o técnico Hernán Crespo não houve grande diferença na postura do time em relação aos últimos jogos, mas o esforço teve que ser ainda maior por causa das dificuldades enfrentadas:

“O espírito sempre foi igual. Muitas vezes aconteceu que o resultado não acompanhou o rendimento do time. Desta vez foi ainda mais difícil por causa de todas as adversidades. Mas esse grupo está de pé”.

No domingo o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, que viu Cruzeiro e Flamengo igualarem por 0 a 0.

O resultado deixa o alviverde a três pontos do líder. O técnico Abel Ferreira poderá repetir o time que iniciou o duelo contra o Vasco da Gama e a tendência é de que o faça no MorumBis.

Também no domingo, o Santos encara o Ceará na Arena Castelão. Os meiocampistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo fizeram um trabalho de transição física, mas ainda não devem ficar à disposição.

Antes, no sábado, o Corinthians joga com o Mirassol na Neo Química Arena. O atacante Yuri Alberto poderá voltar ao time, enquanto Memphis Depay ainda é dúvida.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...