Sapatos de ouro: PF encontra notas de dinheiro escondidas dentro de calçados de ex-vereador

Foto: Reprodução/ Polícia Federal | Operação Overclean apontou desvios de emendas parlamentares a município na Bahia.

A Polícia Federal encontrou, nesta quinta-feira (17), notas de dinheiro escondidas em sapatos durante mandados de busca e apreensão na casa do ex-vereador de Campo Formoso (BA), Francisco Nascimento (União). Ele também é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União), um dos principais líderes do Centrão no Congresso Nacional.

As quantias foram encontradas durante ações da Operação Overclean, que investiga crimes de fraude em licitação, desvio de recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro.

Nesta quinta, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, medida implementada também pela operação.

Em dezembro de 2024, durante a primeira fase da Operação Overclean, Francisco Nascimento foi preso, quando jogou pela janela de casa uma sacola com mais de R$ 200 mil, numa tentativa de se livrar do montante antes que os agentes da PF chegassem.

