Sargento da PM é morto a tiros durante assalto com refém, no Pará

Corpo de sargento ficou no chão após ser alvejada. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Caso ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (13). Suspeitos conseguiram fugir e levar refém.

Um sargento da Polícia Militar, conhecido como Lira, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (13), durante confronto com assaltantes que fizeram reféns em um residencial no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará.

A ação foi registrada por celulares de pessoas que estavam próximas à situação. É possível ouvir vários disparos. A PM confirmou que no local do confronto mora a irmã da prefeita da cidade.

Em um dos registros, é possível ouvir gritos e ver a fuga dos assaltantes em um carro branco. O bando levou uma pessoa refém.

Segundo as informações da Polícia, o sargento da PM baleado morreu no local.

Equipes das Polícias Civil e Militar de Paragominas e Dom Eliseu se deslocaram para reforçar a segurança e fazer as buscar pelos na região de Ulianópolis. Até agora ninguém foi preso. (Com informações do g1 Pará e Hemerson Sodré/TV Liberal — Belém).

