Sargento da Polícia Militar é morto a tiros em Ananindeua, nesta sexta-feira (8)

(Foto: Reprodução)- O 3º sargento Nazareno dos Santos Coutinho foi baleado no bairro Águas Lindas.

O terceiro sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA), Nazareno dos Santos Coutinho, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (8), na rua Castanheira, no conjunto Verdejante, bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. A motivação e autoria do assassinato estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), da Polícia Civil do Pará.

A reportagem de O Liberal conseguiu apurar, por meio de fontes policiais, que cápsulas de fuzil foram encontradas no local do crime, cuja dinâmica ainda é desconhecida.O conjunto Verdejante é considerado uma área de invasão e, portanto, zona vermelha. Devido ao horário e à baixa movimentação no local do homicídio, são poucos os detalhes acerca do ocorrido. Sendo assim, não há confirmação se os assassinos do militar estavam a pé ou contavam com apoio de algum veículo.

Uma das poucas informações repassadas pela polícia apontam que o militar estaria em uma parada de ônibus antes de ser morto. É possível que ele tenha sido perseguido, tentou correr, mas acabou caindo, já sem vida, em frente a uma residência, como mostram imagens que circulam nas redes sociais.A Polícia Civil vai trabalhar em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio, bem como os possíveis envolvidos. “A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Divisão de Homicídios, trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181”, pediu a PC.A Polícia Militar também realiza diligências para localizar os suspeitos. “A Polícia Militar lamenta a morte do PM, em Ananindeua, e se solidariza com os familiares da vítima, que estão recebendo todo o apoio do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PM

Buscas são feitas para identificar e prender os envolvidos no crime”, comunicou a instituição. O corpo de Nazareno foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará, que coletou vestígios importantes, como cápsulas de fuzil próximo ao corpo da vítima. O material será submetido à perícia e fará parte das investigações da Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/10:16:14



