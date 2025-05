Sargento de 46 anos é achado morto dentro de casa em MT

(Foto:Reprodução) – O sargento da Polícia Militar Denisson Nascimento Costa, de 46 anos, lotado em Primavera do Leste (244 Km de Cuiabá), morreu nesta terça-feira (13). As primeiras informações apontam que o militar cometeu suicídio.

Ele foi encontrado morto na casa onde morava na manha de hoje pelos familiares. O corpo apresentava um ferimento a bala na cabeça, na região da testa.

Se estiver passando por um momento difícil, entre em contato com o CVV, que oferece apoio emocional eprevenção do suicídio gratuitamente. O CVV atende pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), chat, e-mail e pessoalmente em alguns endereços, além do site https://cvv.org.br/. O CVV é uma entidade nacional fundada em 1962, financeira e ideologicamente independente. Sem viés religioso, político-partidário ou empresarial.

NOTA

A Polícia Militar de Mato Grosso lamenta a morte do primeiro-sargento Denisson Nascimento Costa, de 46 anos. O militar faleceu nesta terça-feira (13.5), na cidade de Primavera do Leste.

O sargento Nascimento era natural da cidade de São Luís, no Maranhão, e ingressou na corporação mato-grossense no ano de 2002. Atualmente, o militar estava lotado no 14º Batalhão de PM, no 11º Comando Regional, em Primavera do Leste.

O comandante-geral da PMMT, coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco, lamenta a morte do militar e expressa as condolências aos familiares e amigos. “Neste momento, toda a corporação sente o luto de perder um amigo e colega de farda. Peço que Deus possa confortar o coração da esposa, do filho, dos familiares e de todos os amigos do sargento Nascimento e que ele possa descansar na paz celestial”, lamenta o coronel Fernando.

A Polícia Militar informa ainda que está prestando todo o apoio psicológico necessário para os familiares do sargento Nascimento. As informações de velório e sepultamento serão divulgadas em breve.

Fonte: | FOLHAMAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/17:15:37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...