Sargento do Exército morre em colisão com carro de tenente da FAB em Belém; vídeo

Um acidente de trânsito na Rodovia Arthur Bernardes, em Belém, resultou na morte de uma sargento do Exército Brasileiro, identificada como Jucilene Costa, de 22 anos, na manhã desta terça-feira (30).

A militar conduzia uma motocicleta, quando, após tentar realizar uma ultrapassagem proibida, colidiu com um carro de passeio de um tenente da Força Aérea Brasileira (FAB).

O impacto da batida resultou na morte da vítima. Agentes da Polícia Militar, da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para orientar o trânsito e prestar apoio enquanto a perícia e remoção do corpo são realizados.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/15:18:09

