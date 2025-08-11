Sargento do Exército mata esposa e filha e tira a própria vida no Dia dos Pais

(Foto: Redes sociais) – De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram os corpos das vítimas…

Um crime chocou a cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, na madrugada deste domingo de Dia dos Pais (10/8). Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24 anos, matou a companheira Gabrielly Simões Silva e a filha do casal, Jade Caroline Simões Martins, de apenas um ano de idade, antes de tirar a própria vida. O caso ocorreu no Morro Nova Cintra e foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram os corpos das vítimas dentro de um quarto. Gabrielly e a filha estavam abraçadas, com grande quantidade de sangue ao redor. As paredes do quarto apresentavam diversos respingos de sangue e, próximo ao corpo de Pedro Henrique, foi localizada uma arma de fogo.

Uma testemunha relatou aos policiais que Pedro Henrique era 3º sargento do Exército, motivo pelo qual possuía uma arma em casa. As autoridades confirmaram posteriormente que se tratava de uma família morta.

O Núcleo de Perícias Criminais foi acionado para realizar exames periciais e necroscópicos no local, com o objetivo de esclarecer a dinâmica e a causa das mortes. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a arma encontrada foi apreendida e encaminhada para perícia.

Histórico de violência doméstica

O boletim de ocorrência do caso aponta que há um registro anterior contra Pedro Henrique, datado de 2023. Conforme o documento, Gabrielly Simões Silva foi vítima de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, praticados por Pedro Henrique.

O caso segue sob investigação pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/09:16:23

