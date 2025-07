Sargento dos Bombeiros controla botija de gás em chamas no Eixo Forte, em Santarém

Foto: Reprodução | Incidente aconteceu na noite de segunda-feira (21), no Ramal dos Coelhos; cozinha foi destruída pelo fogo, mas ninguém ficou ferido.

Um vídeo gravado por um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Santarém, oeste do Pará, mostra uma botija de gás em chamas sendo rapidamente controlada com uma técnica segura. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (21), no Ramal dos Coelhos, região do Eixo Forte, próximo à rodovia Everaldo Martins (PA-457), principal via de acesso à vila balneária de Alter do Chão.

O militar que gravou as imagens é o sargento Júlio César Galúcio, do 4º Grupamento Bombeiro Militar (4ª GBM). Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para conter um incêndio em uma residência. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com a cozinha completamente destruída pelas chamas, que haviam se iniciado por conta da botija de gás.

Nas imagens divulgadas, é possível ver o momento em que o sargento aplica uma técnica de resfriamento e controle da chama diretamente na botija, evitando uma explosão e um desastre ainda maior. A ação rápida e precisa do bombeiro impediu que o fogo se alastrasse para outros cômodos da casa ou residências vizinhas.

Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos associados ao uso de botijas de gás e reforça a importância de manter a instalação do botijão longe de fontes de calor, além de sempre verificar o estado da mangueira e do regulador de pressão.

