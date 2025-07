Sasha Meneghel posta foto de topless e viraliza nas redes

Com mais de oito milhões de seguidores na plataforma, a filha de Xuxa Meneghel escolheu uma legenda descontraída para acompanhar o registro: “Ela é carioca”. | Reprodução / Instagram

Aestilista e influenciadora Sasha Meneghel, de 26 anos, movimentou as redes sociais nesta semana com um clique, considerado por muitos, no mínimo ousado.

Na última quinta-feira (24), ela postou uma foto na qual aparece sem blusa e, além de dar o que falar nas redes, ainda causou uma reação do marido, o cantor João Lucas. Ele aproveitou o momento para se declarar, “dar um biscoito” e elogiar a amada.

Com mais de oito milhões de seguidores na plataforma, a filha de Xuxa Meneghel escolheu uma legenda descontraída para acompanhar o registro: “Ela é carioca”.

A simplicidade da frase contrastou com o impacto da imagem, que rapidamente se espalhou entre os internautas.

João Lucas não perdeu tempo em demonstrar seu apreço pela esposa. Nos comentários da publicação, o cantor escreveu: “Meu Deus, que gata”, uma declaração que foi amplamente curtida pelos seguidores do casal.

Chuva de elogios dos fãs

Os seguidores de Sasha não ficaram para trás e encheram a publicação de comentários positivos. A repercussão foi imediata, com milhares de curtidas e centenas de comentários elogiando a beleza e naturalidade da estilista.

“Belíssima”, escreveu uma fã na rede social. “Que maravilhosa”, acrescentou outra seguidora. Os elogios continuaram com comentários como “Espetacular”, “Uau”, “Perfeita” e “A mulher está um luxo”. Uma fã ainda destacou: “Talento, postura e simplicidade”, resumindo as qualidades que os admiradores enxergam na filha da eterna Rainha dos Baixinhos.

A Influência de Sasha Meneghel no meio digital

Com uma base sólida de mais de oito milhões de seguidores no Instagram, Sasha consolidou-se como uma das principais influenciadoras digitais do país. Filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, ela construiu sua própria identidade no mundo digital, combinando conteúdos sobre moda, lifestyle e momentos pessoais.

A estilista sempre demonstrou naturalidade ao compartilhar aspectos de sua vida íntima com os seguidores, mantendo um equilíbrio entre a exposição necessária para sua carreira digital e a preservação de sua privacidade.

