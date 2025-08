Saúde na Estrada da Ipiranga chega ao Pará com atendimento gratuito nos postos Rodo Rede

Foto: Reprodução | A maior carreta de saúde do país conta com serviços como check-up básico de saúde, teste de glicemia, bioimpedância, acuidade visual, vacinação, barbearia e orientações sobre segurança

O Saúde na Estrada, iniciativa itinerante de saúde e responsabilidade social da Ipiranga, retorna às estradas nacionais para mais uma temporada dedicada ao cuidado com a saúde e bem-estar de caminhoneiros e comunidades próximas aos postos Ipiranga Rodo Rede. Este ano, serão realizados 75 eventos em 70 cidades, percorrendo 18 estados. A carreta chega ao estado do Pará nesta segunda-feira (28) e passará pelas cidades de Moju, Eldorado dos Carajás e Santana do Araguaia.

A trajetória do Saúde na Estrada traz números e resultados relevantes. Ao longo dos últimos 18 anos, o projeto beneficiou mais de 700 mil pessoas, atendendo a quase 230 municípios, em 22 estados. Com mais de 1.700 eventos realizados e 600 mil quilômetros percorridos, a iniciativa teve o apoio de mais de 55 mil profissionais da saúde voluntários.

Para Douglas Castanheira, gerente de Integração Comercial da Ipiranga, o Saúde na Estrada é um exemplo de como a marca, cada vez mais, se posiciona como uma parceira na jornada de mobilidade dos brasileiros. “Com o Saúde na Estrada, queremos impactar positivamente motoristas e comunidades próximas aos postos Rodo Rede. Tenho grande orgulho em ver que este projeto tem beneficiado a vida de milhares de pessoas que percorrem as estradas do Brasil, afinal, esse é o nosso propósito, abastecer a vida em movimento. É uma iniciativa incrível que completa a vida das pessoas, oferecendo muito mais do que produtos e serviços”, comenta Douglas.

O Saúde na Estrada disponibiliza exames focados no check-up básico de saúde, incluindo medições de oximetria para avaliar a oxigenação no sangue, temperatura corporal, pressão arterial e batimentos cardíacos. Além disso, são oferecidos testes oftalmológicos, avaliações de glicemia para monitorar o nível de açúcar no sangue, bioimpedância para determinar a composição corporal e avaliar o estado nutricional, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis; e hepatite B e C.

Também serão disponibilizadas vacinas, em conjunto com as secretarias municipais de saúde. Serão aplicadas vacinas para H1N1, Covid, Tétano, Rubéola, Hepatite B e Febre Amarela.

Além dos serviços de saúde, a carreta prioriza o bem-estar e a segurança dos motoristas. Para isso, a carreta conta com Espaço Zen, equipada com cadeiras de massagem para proporcionar momentos de relaxamento e com serviços de barbearia a todos os frequentadores.

A carreta também irá oferecer orientações de trânsito, visando a segurança de todos nas estradas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Lançamento do Saúde na Estrada 2025

Horário: 9h às 17hs

Serviço:

28/07 – Costa E Barreiros Com.Combs.E Serv.Ltda

Rod Pa 150 S/N Qd 20 – Moju (PA)

30/07 – Rede de Postos Marajó Eldorado dos Carajás

Rod Pa 150 S/N Km 99 – Eldorado dos Carajás (PA)

01/08 – Mirian Santana Auto Posto Ltda

Rod Br 158 S/N Anexo I Qd.Agro Ind.Lt.51 – Santana do Araguaia (PA)

Fonte: Ipiranga e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/18:57:35

