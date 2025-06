SC amanhece com mínima de -8ºC, mais de 40 cidades abaixo de zero, geada e carro ‘congelado’

Urupema, na Serra, amanhece com carro congelado e geada — Foto: Mateus Barreto/NSC TV

Mínima ocorreu em Urupema. São Joaquim, também na Serra, marcava -7,56ºC, às 7h. No Vale do Caminhos da Neve a vegetação ficou coberta por uma fina camada de gelo.

Mais de 40 cidades amanheceram com os termômetros abaixo de 0°C nesta quarta-feira (25). Urupema, na Serra, registrou a menor temperatura do dia até o momento, com -8,03°C, além de geada. No centro da cidade, conhecida como a Capital Nacional do Frio, um carro congelou e começou o dia coberto por gelo.

Nesta manhã, todos os pontos monitorados em Santa Catarina estavam abaixo de 15°C às 6h. Conforme a Epagri/Ciram, órgão que monitora do tempo no estado, as mínimas podem cair ainda mais.

São Joaquim, também na Serra, marcava -7,56 °C às 7h. No Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade, a formação da geada deixou a vegetação coberta de branco

Ainda segundo a Epagri/Ciram, a capital Florianópolis registrou a menor temperatura dos últimos 17 anos com 0,84ºC na estação meteorológica do Carijós, no Norte da cidade.

Em algumas cidades, como Chapecó, as baixas temperaturas formaram finas camadas de gelo em ruas, sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para derreter e garantir a trafegabilidade.

Temperaturas registradas às 6h, segundo a Epagri/Ciram:

Maravilha: -2,78ºC

Xanxerê: -2,47ºC

Abelardo Luz: -0,6ºC

Ponte Serrada: -1,89ºC

Concórdia: -0,68ºC

Piratuba: -0,03ºC

Água Doce: -1,25ºC

Arroio Trinta: -2,66ºC

Ibiam: -5,47ºC

Campos Novos: -3,4ºC

Rio das Antas: -4,08ºC

Fraiburgo: -5,87ºC

Brunópolis: -4,47ºC

Canoinhas: -3,95ºC

Major Vieira: -2,6ºC

Papanduva: -3,26ºC

Itaiópolis: -4,16ºC

Rio do Campo: -2,5ºC

Mirim Doce: -1,82ºC

Ponte Alta do Norte: -5,9ºC

Otacílio Costa: -5,88

Palmeira: -3,66ºC

Lages: -3,51ºC

Bocaina do Sul: -4,98ºC

Urupema: -8,03ºC

São Joaquim: -7,67ºC

Urubici: -6,52ºC

Rio Rufino: -4,38ºC

Bom Retiro: -3,65ºC

Fonte: Caroline Borges, g1 SC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/14:24:08

