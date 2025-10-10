Seap inicia operação “Revista Geral” em todas as unidades penais do Pará

Foto: Reprodução | A ação integra a Operação Círio 2025 e tem como objetivo reforçar a segurança e a tranquilidade no sistema penitenciário durante as festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Com o propósito de fortalecer o controle e a segurança nas 54 unidades penais do Estado, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início, nesta quinta-feira (9), à operação “Revista Geral”. A medida integra o conjunto de ações preventivas do governo do Pará para garantir a ordem e a tranquilidade da população durante a quadra nazarena.

A operação começou no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, que reúne onze unidades prisionais, incluindo o Hospital Geral Penitenciário (HGP), e se estende a todas as demais unidades do Estado.

Participam da ação equipes do Grupo de Ação Penitenciária (GAP), do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), do Grupo de Busca e Recaptura (GBR) e policiais penais que atuam diretamente nas casas penais.

O procedimento de revista geral nos blocos e celas foi acompanhado pelo secretário adjunto de Gestão Operacional da Seap, Ringo Alex Rayol Frias, que ressaltou o caráter preventivo da ação. “Estamos checando o ambiente carcerário, verificando os postos de serviço e as condições de ambiência. O objetivo é garantir o cumprimento da pena, prevenir qualquer tipo de subversão da ordem e assegurar o controle efetivo do sistema penitenciário. A revista é essencial para manter a tranquilidade dos policiais penais e o equilíbrio dentro das unidades”, destacou Ringo Alex.

O secretário adjunto lembrou ainda que a operação foi definida em reunião do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds), realizada na última segunda-feira (6), sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“A ‘Revista Geral’ tem um efeito positivo imediato: o controle do ambiente prisional pelo Estado e a garantia da paz social à sociedade paraense, especialmente neste período de festividade do Círio, o ‘Natal dos paraenses’”, reforçou.

A comandante do GAP, Eslaine Almeida, informou que operadores estão atuando nos complexos penitenciários de Santa Izabel, Santarém, Marabá e Paragominas. “Não houve nenhuma intercorrência. As revistas seguem dentro do previsto e nada de ilícito foi encontrado. O saldo é positivo”, afirmou.

O capitão Valdo Medeiros, que comanda a equipe do Cope, explicou que o grupamento atua com operadores distribuídos entre as unidades de Ananindeua, Marituba, Santa Izabel, Vitória do Xingu, Abaetetuba, Redenção, Tucuruí e Itaituba.

“Tudo transcorre com normalidade. O Cope está prestando apoio às equipes de plantão, e as revistas seguiram dentro da rotina esperada”, pontuou.

O diretor-geral do Complexo de Santa Izabel, sargento PM Jefferson Leite, destacou que a ação tem caráter preventivo e contribui diretamente para a segurança pública.

Foto: Márcio Sousa

“A revista busca evitar qualquer ação subversiva e garantir um Círio seguro para toda a sociedade. O controle do sistema carcerário reflete diretamente na segurança fora dos muros. Por isso, esta ação é estratégica e fundamental”, afirmou.

Já o diretor da Unidade Custodial de Regime Fechado V (UCR V), Willian Nogueira, ressaltou que as revistas preventivas reforçam os protocolos internos da SEAP.

“As ações asseguram a ordem, a disciplina e o cumprimento das normas, especialmente em um fim de semana prolongado como este. Nosso foco é manter a estabilidade e a segurança dentro das unidades”, destacou.

Atuação durante o Círio 2025

Durante as romarias do Círio de Nazaré, a Seap também atuará com equipes do GBR e da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (Cime). Segundo Ringo Alex, as equipes vão auxiliar as forças de segurança na fiscalização de pessoas com medidas cautelares alternativas à prisão e no cumprimento de mandados judiciais.

“Além do controle interno nas unidades, estaremos em apoio às demais forças de segurança, em caráter preventivo, para evitar ocorrências reativas e garantir um Círio de paz”, concluiu.

A operação “Revista Geral” segue em andamento em todas as unidades penais do Pará e deve ser concluída até a próxima segunda-feira (13).

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/16:53:40

