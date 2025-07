A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap-PA) abriu inscrições para o 2º Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2025 | Foto: Divulgação

Seap-PA abre novo processo seletivo com 49 vagas e salários de até R$ 5.639 Seap-PA abre novo processo seletivo com 49 vagas e salários de até R$ 5.639 Seap-PA abre novo processo seletivo com 49 vagas e salários de até R$ 5.639 Seap-PA abre novo processo seletivo com 49 vagas e salários de até R$ 5.639.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap-PA) abriu inscrições para o 2º Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 2025, oferecendo 49 vagas para diversos cargos em todo o estado. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site dgp.seap.pa.gov.br/sisp, até o dia 04 de agosto de 2025.

As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 5.639,00, somando gratificações e auxílio-alimentação.

Segundo o diretor de Gestão de Pessoas da Seap, Waldilson Colins, o novo PSS tem como objetivo preencher vagas que ficaram em aberto no processo anterior, realizado em abril, além de substituir servidores que pediram distrato antes do fim dos contratos.

Das 49 vagas ofertadas, oito são destinadas aos Escritórios Sociais de Belém e Marabá, mantidos por convênio com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). Esses espaços oferecem apoio psicossocial e jurídico a pessoas egressas do sistema prisional.

Outras seis vagas serão custeadas com recursos da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do Fundo Estadual de Saúde, para ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP).

Remunerações

Nível Fundamental: R$ 1.320 (salário base) + R$ 1.320 (Gratificação de Risco de Vida) + R$ 1.500 (auxílio-alimentação) = R$ 4.140

Nível Médio/Técnico: R$ 1.320 (salário base) + R$ 1.320 (Gratificação de Risco de Vida) + R$ 100 (abono) + R$ 1.500 (auxílio-alimentação) = R$ 4.240

Nível Superior: R$ 1.724,64 (salário base) + R$ 1.724,64 (Gratificação de Risco de Vida) + R$ 689,86 (Gratificação de Escolaridade) + R$ 1.500 (auxílio-alimentação) = R$ 5.639,14

Cargos Disponíveis

Nível Superior:

Analista em Gestão de Agropecuária (Agronomia)

Analista em Meio Ambiente (Engenharia Ambiental/Sanitária)

Analista Penitenciário (diversas áreas: Enfermagem, Farmácia, Medicina, Psicologia, Serviço Social etc.)

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Analista em Gestão Pública (Administração, Contabilidade)

Nível Médio/Técnico:

Técnico em Enfermagem

Assistente Administrativo

Assistente de Agropecuária

Assistente de Informática

Nível Fundamental e Fundamental Incompleto:

Motorista

Auxiliar Operacional

Auxiliar de Serviços de Agropecuária

Os detalhes completos, como número de vagas por município e requisitos por cargo, estão disponíveis no edital do processo seletivo, acessível no site oficial da Seap.

Fonte: diariodopara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/09:19:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com