Seap prorroga inscrições de processo seletivo com 612 vagas

São oferecidas 612 vagas, para diversos cargos, em todos os níveis de escolaridade, com salários que passam de R$ 5.600. Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prorrogou até esta terça-feira (16) as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2025, destinado à contratação de profissionais em caráter temporário. São oferecidas 612 vagas, para diversos cargos, em todos os níveis de escolaridade, com salários que passam de R$ 5.600.

Esse é o terceiro PSS de 2025 e a prorrogação leva em consideração a grande demanda. A inscrição permanece exclusivamente via internet, pelo site https://dgp.seap.pa.gov.br/sisp/visualizar/processo-seletivo-03-2025 até 23h59 do dia 16 de setembro de 2025.

São ofertadas 612 vagas nos seguintes cargos:

Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão Penitenciária, com graduação em Ciências Sociais; Enfermagem; Medicina; Medicina com Especialização em Psiquiatria; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; e, Serviço Social; Analista em Gestão Pública, com graduação em Ciências Contábeis; Assistente Administrativo; Assistente de Agropecuária; Assistente de Informática; Assistente de Reinserção Social e Trabalho; Auxiliar de Serviços de Agropecuária; Educação Física; Medicina Veterinária; Técnico em Enfermagem.

Salário de até R$ 5.638,28:

Para nível fundamental, a remuneração é de R$ R$ 1.320,00 + 100% de Gratificação Risco de Vida R$ R$ 1.320,00 + R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, nos termos das legislações em vigor.

No nível médio, o salário será de R$ R$ 1.320,00 + 100 % de Gratificação Risco de Vida R$ R$ 1.320,00 + Abono Salarial de R$ 100,00 + R$ 1.500,00 de auxílio alimentação.

Já para os cargos de ensino superior, o contratador receberá vencimento mensal bruto de R$ 1.724,64 + 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.724,64 + 40 % Gratificação de Escolaridade R$ 689,86 + Auxílio Alimentação de R$ 1.500,00, nos termos da lei.

O edital, o formulário de inscrição e outros detalhes estão disponíveis no site: https://dgp.seap.pa.gov.br/sisp/visualizar/processo-seletivo-03-2025

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

