Secretária do Lar é feita refém por cerca de 1 hora durante assalto a residência em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25), uma Secretária do Lar foi feita refém por aproximadamente 1h, enquanto um criminoso subtraía diversos objetos da residência dos patrões dela na rua Bom Pastor, bairro Área Verde em Santarém.

Segundo informou a Secretária do Lar à reportagem da TV Impacto, a ação criminosa ocorreu entre 7 e 8 horas da manhã, horário em que os patrões saíram e ela foi surpreendida pelo assaltante dentro do imóvel.

“Ele falou que era um assalto, que não era para gritar. Ele estava com um terçado. Ele disse que tinha sido mandado, que ele queria saber das joias e do dinheiro”, disse a vítima.

O criminoso, que ainda não foi identificado até o fechamento desta reportagem, revirou a casa e levou aproximadamente R$ 25 mil em joias, relógio, notebook, celular, R$ 1,500 em dinheiro e uma motocicleta (Factor).

Durante o assalto, a Secretária do Lar estava sozinha e a todo momento era ameaçada. “Ele falava que era para eu ficar calada, senão ele ia dar uma coronhada em mim, que ele ia me machucar e não queria fazer nada. Mas se eu fizesse alguma coisa, ele ia tentar fazer”.

A vítima reconheceu o suspeito que aparece em imagens de câmeras de segurança, veja:

A Secretária do Lar acredita no crime caracterizado como ‘parada dada’. “Ele falou que isso foi mandado, por isso que ele foi lá. Que tinha dinheiro e joias”.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima para o (190) NIOP ou (181) Disque-denúncia.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/08:21:13

