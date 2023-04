Secretaria Municipal de Trânsito de Santarém prepara leilão de 46 lotes entre carros e motos

(Foto:Reprodução) – A Prefeitura Municipal de Santarém, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), vai realizar um leilão de 46 lotes entre carros e motos, que vai ocorrer no mês de Maio. Veja abaixo como participar

ACESSO AOS LOTES:

3) CLIQUE AQUI. DATA E HORÁRIO DO LEILÃO: 09 de Maio de 2023 as 10h00. LOCAL DA SESSÃO: www.norteleiloes.com.br. LOCAL DE VISITAÇÃO: Pátio de Retenção ANNGAR: Rua Cocal, 189, Urumari, entre as ruas da Cemex e Mossoró, Santarém/Pa. DATA VISITAÇÃO: 04, 05 e 08 de Maio de 2023. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: www.norteleiloes.com.br conforme regras de participação dispostas neste Edital de Leilão.



Os veículos serão divididos em lotes (com e sem direito a documentação), e serão vendidos no estado e condições em que se encontram, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas inclusive com relação a sua documentação: Para participar do leilão eletrônico, os interessados deverão se cadastrar prévia e gratuitamente em até 24 horas antes da data do leilão; no siteconforme regras de participação dispostas neste Edital de Leilão. SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO: SUCATAS: Veículos que não poderão circular, serem registrados ou licenciados, divididos em três tipos: 1) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo. 2) SUCATAS INSERVÍVEIS: Aquelas transformadas em fardos metálicos, por processo de prensagem ou trituração, sendo desnecessária a inutilização de placas e numeração do chassi quando a prensagem ocorrer em local supervisionado pelo órgão responsável pelo leilão 3) SUCATAS APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo. COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO: VEÍCULOS CONSERVADOS:

Veículos que poderão voltar a circular, atendidas as exigências legais. Em caso de veículos que haja necessidade de remarcação

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/16:36:16 Com informações do tapajosnoticias.

