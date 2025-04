Secretário de Juventude é exonerado após denúncia de abuso sexual, no Pará

Foto: Reprodução | Não foram divulgados detalhes sobre o caso, nem se os fatos ocorreram dentro das dependências da administração municipal. A prefeitura ressaltou, no entanto, que a parte envolvida está recebendo suporte e acolhido

A Prefeitura de Parauapebas exonerou, nesta terça-feira (1º), o secretário de Juventude, Hallison Gomes Pinheiro, e um assessor especial da mesma pasta após denúncias de abuso sexual. A decisão foi comunicada por meio de nota oficial, na qual a administração municipal informou ter adotado as providências cabíveis diante da gravidade das acusações.

De acordo com a prefeitura, além dos dois exonerados, outros servidores estão sendo investigados e foram temporariamente afastados de suas funções. A gestão municipal afirmou ainda que novas exonerações poderão ocorrer caso sejam identificados elementos que justifiquem a responsabilização de mais envolvidos.

Não foram divulgados detalhes sobre o caso, nem se os fatos ocorreram dentro das dependências da administração municipal. A prefeitura ressaltou, no entanto, que a parte envolvida está recebendo suporte e acolhimento, reforçando o compromisso com um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para todos os servidores.

O município também declarou que continuará colaborando com as autoridades para a completa apuração dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis. Até o momento, a Polícia Civil não se manifestou sobre o caso.

Fonte: Portal Debate o e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/04/2025/07:27:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...