Secretário de Meio Ambiente de Ananindeua é afastado; polícia investiga estupro e assédio

Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves — Foto: Câmara Municipal de Ananindeua

Prefeitura confirmou afastamento nesta sexta-feira, 19, enquanto as investigações seguem sendo feitas pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves, foi afastado do cargo.

A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município, na tarde da quinta-feira (18). O afastamento ocorreu após ele ser alvo de uma investigação por suspeita de assédio sexual, estupro e ameaça.

A Prefeitura de Ananindeua informou nesta sexta-feira (19) que o secretário vai ficar fora do cargo até a conclusão das investigações.

Uma ex-funcionária teria denunciado o secretário por estupro, assédio sexual e ameaças.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado sob sigilo pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

A polícia, no entanto, não informou quando começou a investigar o caso, quando as denúncias foram feitas, se a funcionária trabalhava na casa dele e por quanto tempo. O g1 também tenta contato com a defesa de Fábio Rogério, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

