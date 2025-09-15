Seduc abre edital para Prêmio de Inovação na Educação Paraense com uso de Chromebooks

Foto:Reprodução | Todos os professores efetivos ou contratados da rede estadual de ensino, devidamente lotados em escolas estaduais no ano letivo de 2025, podem se inscrever no edital.

Com o intuito de reconhecer e valorizar os professores da rede estadual de ensino a desenvolverem práticas pedagógicas inovadoras com o uso de tecnologias digitais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, nesta segunda-feira (15), o edital para o Prêmio de Inovação na Educação Paraense.

A iniciativa busca destacar experiências que integrem tecnologia e aprendizagem com a utilização dos Chromebooks, disponibilizados para estudantes e professores, por meio do programa ‘Conecta Educação’. Do mesmo modo, irá contemplar atividades em diferentes áreas que busquem ampliar possibilidades pedagógicas por meio da inovação tecnológica, como robótica, iniciação científica, programação, práticas de inovação pedagógica, bem como outras iniciativas que promovam a articulação entre tecnologia e processos de ensino-aprendizagem.

Todos os professores efetivos ou contratados da rede estadual de ensino, devidamente lotados em escolas estaduais no ano letivo de 2025, podem se inscrever no edital.

O secretário de Educação, Ricardo Sefer, reforça a importância da participação dos professores para o desenvolvimento de boas práticas pedagógicas.

“Nós queremos conhecer a iniciativa, premiar e mais do que isso, compartilhar ela entre vocês para que as escolas também possam copiar e reproduzir”, disse.

Cada professor poderá inscrever apenas uma prática pedagógica, que deverá ser acompanhada de um vídeo explicativo, com duração máxima de três minutos, demonstrando a prática e seus resultados

O processo de seleção será realizado em fase única por uma Comissão Avaliadora formada por membros da Secretaria-Adjunta de Educação Básica (SAEB), Diretoria de Recursos Tecnológicos (DETEC), Diretoria de Inovação e Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (CISEB), responsável por analisar e classificar as 10 práticas pedagógicas mais bem pontuadas, no período de 1º a 5 de outubro.

Ao final, no dia 15 de outubro, serão eleitos dois professores vencedores que receberão como prêmio uma viagem para participar do evento de inovação educacional na sede do Google Brasil, em São Paulo, no dia 21 de outubro de 2025.

Inscrição – Podem ser realizadas exclusivamente on-line, no período de 15 a 30 de setembro de 2025, por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site oficial da Secretaria de Educação, através de link, acesse aqui.

