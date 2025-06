Seduc abre inscrições em cursos gratuitos de extensão para professores da rede estadual

(Foto: Divulgação) – A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Instituto Ânima, abriu inscrições para dois cursos de extensão gratuitos e a distância para educadores da rede pública estadual.

As oportunidades disponíveis são para os cursos de Educação Financeira e Educação Socioemocional. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever até o dia 20 de julho, por meio do site do Instituto.

Com início das aulas programado para o dia 4 de agosto, os cursos de extensão terão a duração de quatro meses, com conclusão prevista para o dia 4 de dezembro de 2025. O formato dos cursos será EAD com momentos síncronos semanais e momentos assíncronos. Cada curso possui carga horária de 120 horas e certificação.

Os cursos são uma oportunidade para enriquecer a prática pedagógica e contribuir ainda mais para a educação paraense. Como reforça o diretor de Formação (Difor) da Seduc, Raimundo Corrêa. “Participar dos cursos é importante porque contribui para a formação profissional e pessoal dos professores, além de representar uma nova janela de oportunidade de aprimoramento.”

Os inscritos passarão por processo seletivo e receberão as comunicações sobre resultado e início do curso no final de julho, através do email cadastrado na inscrição.

