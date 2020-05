Seduc abre inscrições para cursos à distância de formação de professores

Os cursos irão ocorrer na plataforma Google Sala de Aula, no período de 26 de maio a 30 de junho. — Foto: Pixabay/Divulgação

São ofertadas 1.250 vagas para professores da educação básica de da rede estadual, municipal e federal de ensino do Pará.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abre as inscrições nesta terça-feira (19) para cursos de formação continuada para os meses de maio e junho. As atividades são voltadas para professores da educação básica de da rede estadual, municipal e federal de ensino do Pará. São ofertadas 1.250 vagas.

Esta é segunda oferta de cursos do Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do Estado do Pará (Cefor) à distância em 2020. Em abril foram ofertadas 1,1 mil vagas.

Nesta edição novos cursos são ofertados e a carga horária está ampliada, variando entre 50 a 60h. São 600 vagas voltadas para a educação digital com o curso “Ferramentas Digitais para educação à distância”. Os cursos ofertados nesta etapa são:

Procedimentos de Leitura na Educação Básica: a elaboração de enunciado em atividades escolares;



BNCC em debate: uma visão panorâmica;

Práticas de Leitura e Escrita: letramentos possíveis;

O Ensino de Ciências no Brasil: cenário atual e perspectivas;

Gestão Escolar e Educação Inclusiva: desenvolvendo processos que promovam a educação para todos;

Trabalhando os Conceitos Geométricos com o Geogebra;

Resolução de Problemas e os Problemas do Campo Aditivo e Multiplicativo;

Trabalhando as Transformações Geométricas a partir de um Espaço Vetorial Euclidiano;

Aportes da Psicopedagogia e da Neurociência na Aprendizagem Sócioemocional;

Ferramentas Digitais para a Educação à Distância – Básico;

Ferramentas Digitais para a Educação à Distância – Avançado.

Os cursos irão ocorrer na plataforma Google Sala de Aula, no período de 26 de maio a 30 de junho. Já as inscrições podem ser feitas nos dias 19 e 20 de maio, no site da Seduc.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...