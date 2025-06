Seduc adere ao edital da Prova Nacional do Docente

(Foto: Reprodução) – Inscrições iniciam no dia 14 de julho, e o exame vai passar a ser um dos critérios de avaliação para os próximos Processos Seletivos da Secretaria de Educação do Estado

De 14 a 25 de julho, estarão abertas as inscrições para a Prova Nacional do Docente (PND). O edital foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC) na última terça-feira, 17.

A prova é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e será aplicada no dia 26 de outubro, em todo o país. A avaliação poderá ser utilizada como etapa única ou complementar dos concursos públicos ou processos seletivos nos Estados e municípios.

Como exame nacional e unificado, a PND visa ser um instrumento de avaliação de suporte às redes públicas do país nos seus processos de seleção. Por essa razão, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) aderiu à Prova por meio da portaria nº 83/2025, determinando que os Processos Seletivos Simplificado (PSS) voltados para professores a adotem como uma das etapas do certame.

“Na prática, isso significa que qualquer pessoa que queira se candidatar a ser professor temporário da rede em um futuro certame precisará se inscrever na Prova Nacional. Uma pontuação boa na PND lhe permitirá se destacar nos processos seletivos da rede, que também terão as demais etapas costumeiras”, explica o secretário adjunto de Gestão de Pessoas Tiago Lima.

Com duração total de 5h30, a prova será composta por duas partes, uma de Formação Geral Docente, com 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva de conteúdo comum aos cursos de todas as áreas, enquanto a outra será de Componente Específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, com 50 questões.

Inscrição na Prova Nacional do Docente – Estudantes concluintes inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) das Licenciaturas poderão participar da avaliação automaticamente, sem necessidade de uma nova inscrição, e estarão isentos da taxa.

Cidadãos inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea, também estão isentos. Aos demais candidatos, o valor da inscrição é de R$ 85 reais, e deverá ser paga até o dia 31 de julho.

Mais informações, podem ser obtidas no Edital nº 72/2025.

Cronograma da Prova Nacional do Docente

• Solicitação da isenção da taxa de inscrição: 30 de junho a 4 de julho

• Resultado da solicitação de isenção: 7 de julho

• Recurso da isenção: 7 a 11 de julho

• Resultado do recurso: 14 de julho

• Inscrição: 14 a 25 de julho

• Pagamento da taxa de inscrição: 14 a 31 de julho

• Solicitação de tratamento pelo nome social: 14 a 25 de julho

• Solicitação de atendimento especializado: 14 a 25 de julho

• Resultado do atendimento especializado: 1 de agosto

• Recurso de atendimento especializado: 4 a 8 de agosto

• Resultado do recurso: 13 de agosto

• Aplicação das provas: 26 de outubro

• Divulgação das versões preliminares do gabarito das questões objetivas e do padrão de resposta da questão discursiva: 28 de outubro

• Recurso da versão preliminar do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva: 28 a 29 de outubro

• Resultado do recurso da versão preliminar do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva: 10 de novembro

• Divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva: 11 de novembro

• Divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva: 25 de novembro

• Recurso da correção da resposta da questão discursiva: 25 e 26 de novembro

• Divulgação do resultado final da PND: 10 de dezembro

