Seduc convoca professores classificados em PSS

Os convocados podem conferir as próximas etapas no site do PSS | Ascom / Seduc

Professores terão até este sábado (15) para envio da documentação exigida.

A chance de trabalhar na Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) acaba de ficar mais próxima para professores que participaram do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2024.

Nesta sexta-feira (14), a secretaria publicou o resultado da Convocação Especial para Professor da Educação Básica do PSS e já anunciou a lista de documentos exigidos para os classificados.

Os professores devem enviar os documentos até as 12h deste sábado (15), na área “Inscrição do candidato/Acompanhe sua inscrição”, para pré-análise e pré-habilitação à assinatura contratual.

Confira os documentos exigidos:

Atestado de aptidão física e mental;

Certidão de antecedentes criminais (Estadual (TJPA e Federal);

Comprovante de atualização cadastral do E-SOCIAL, obtida no site de consulta cadastral do INSS.

NIS/NIT/PIS ou PASEP.

A Seduc ressalta também que a habilitação do candidato também dependerá da disponibilidade de horário para atendimento da carga horária total ofertada, pois deverá cumprir a jornada de trabalho nos quantitativos e turnos correspondentes à toda carga horária disponível da disciplina ou da área do conhecimento.

Veja o resultado no link abaixo:

Resultado PSS Seduc

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/13:42:03

