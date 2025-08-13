Seduc e Guiana Francesa firmam cooperação para fortalecer educação e inovação no Pará

Foto:Reprodução/Eliseu Dia | O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), avançou na construção de uma agenda de cooperação internacional com a Coletividade Territorial da Guiana Francesa (CTG), voltada ao fortalecimento da educação, da inovação e do desenvolvimento territorial.

A reunião estratégica ocorreu na terça-feira (12), em Belém, e marca mais uma etapa do diálogo iniciado em maio entre as instituições.

Durante o encontro, foram definidos os principais encaminhamentos para formalização da cooperação, incluindo a assinatura de uma carta de intenção, elaboração de termo técnico, realização de um workshop de projetos em outubro e submissão de propostas conjuntas aos programas internacionais Interreg de Cooperação Amazônica (PCIA) e FEDER-CTE.

Com financiamento europeu de até 85% das despesas públicas elegíveis, os programas podem destinar até 18,9 milhões de euros para iniciativas nas áreas de educação, tecnologia, energia renovável, inclusão social e preservação ambiental.

Educação e tecnologia com foco transfronteiriço

Segundo Diego Maia, secretário-adjunto da Seduc, a cooperação abre novas frentes de intercâmbio e inovação. “Estamos construindo um intercâmbio que vai muito além do currículo básico, abrangendo também tecnologia. A Guiana é responsável pelo lançamento de foguetes da Europa e o Pará tem o Ciseb.

Essa troca de experiências pode trazer benefícios tanto para nossos estudantes quanto para os guianenses. Hoje, iniciamos a fase de construção técnica dos projetos, que serão apresentados em um workshop em outubro”, destacou.

Entre os temas priorizados na parceria estão o intercâmbio de estudantes e professores, criação de uma escola de idiomas com atuação transfronteiriça, projetos de energia limpa para escolas do CEMEP (Centro de Educação de Mediação e Práticas Educativas) e formação docente em parceria com universidades da Guiana Francesa.

Cooperação internacional para desenvolvimento sustentável

Rafael Herdy, coordenador do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), também ressaltou o potencial da iniciativa. “Selamos um pacto de cooperação técnica que beneficia ambos os lados.

Na Guiana, há um centro de lançamento de foguetes, e aqui temos um centro de tecnologia e sustentabilidade para formar professores e estudantes. É uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento mútuo”, avaliou.

A reunião integrou a Missão de Cooperação da CTG em Belém e contou com a presença do vice-presidente da Coletividade Territorial da Guiana Francesa, Jean-Paul Ferreira, além de autoridades estaduais. A ação reforça o compromisso do Governo do Pará com parcerias estratégicas que impulsionam a educação pública e o desenvolvimento sustentável em toda a região.

Fonte: Agência Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/07:00:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...