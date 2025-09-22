Sefa apreende 130 cabeças de gado no Pará

Foto:Reprodução | A carga foi retida e lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 168.948,00

Fiscais de receitas estaduais apreenderam, no último sábado (20), 130 cabeças de gado no valor de R$ 494.000,00, na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão.

“Duas carretas boiadeiras que saíram da cidade de Angical-BA, e tinham como destino a cidade de Moju-PA, apresentaram nota fiscal de transferência, de pessoa física para pessoa física, de 130 cabeças de gado. Uma das notas fiscais informava o transporte de 65 unidades de bovino macho de 0 a 12 meses e a outra informava bovinos machos de 13 a 24 meses. Porém, na verificação física, com apoio do pessoal da Adepará, foi observado que todos os animais tinham evidentes características de possuírem idades superiores a 24 meses, confirmando as suspeitas da fiscalização de que as informações não eram corretas”, contou o coordenador Gustavo Bozola.

A nota fiscal de transferência foi descaracterizada, pois existia a obrigatoriedade de inscrição estadual de produtor rural. A carga foi retida e lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 168.948,00, referente ao imposto e multa. O gado foi entregue à Adepará.

Fonte:Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

