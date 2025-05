Sefa apreende 145 portas escondidas em carga de tubos de PVC no Pará

Foto: Divulgação/Ag. Pará | Mercadoria irregular foi descoberta durante fiscalização em Cachoeira do Piriá; valor estimado ultrapassa R$ 35 mil.

Uma operação da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) resultou na apreensão de uma carga irregular de 145 portas de compensado com acessórios, avaliada em mais de R$ 35,7 mil. A mercadoria estava escondida entre tubos de PVC em um caminhão baú, e foi interceptada por fiscais estaduais no município de Cachoeira do Piriá, nordeste do Estado.

A apreensão foi realizada por agentes da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da unidade do Gurupi. Segundo os fiscais, a quantidade de tubos descrita na nota fiscal era incompatível com a capacidade do veículo, o que levantou suspeitas e motivou a inspeção detalhada da carga.

“Durante a verificação, encontramos, entre os tubos, 145 unidades de portas de compensado com seus respectivos acessórios”, informou o coordenador da unidade, Gustavo Bozola.

Irregularidades e Confissões

Após a descoberta, o condutor apresentou uma nova nota fiscal, emitida em Arcoverde (PE), com destino a Santana (AP). No entanto, ao ser questionado, o motorista confessou que a carga havia sido retirada em São Luís (MA) e que o destino real era Belém (PA). A divergência entre as informações prestadas e os documentos apresentados invalidou a nota fiscal, sobretudo por ter sido emitida apenas após o início da fiscalização.

Combate à Sonegação Fiscal

A ação faz parte das operações regulares de combate à sonegação fiscal promovidas pela Sefa em todo o território paraense, com o objetivo de assegurar a arrecadação estadual e a legalidade nas atividades comerciais.

Fonte: Diário do Pará/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/16:49:10

