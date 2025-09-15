Sefa apreende 15 toneladas de sucata de alumínio, no Pará

Foto:Reprodução | Diante da infração, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 29.192,40, referente ao imposto devido e à multa pela irregularidade.

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, nordeste do Pará, foram apreendidas no sábado (13) cerca de 15 toneladas de sucata de alumínio sem a devida documentação fiscal. O material foi avaliado em R$ 135.150,00 e estava sendo transportado de forma irregular.

Segundo o coordenador Rafael Brasil, a sucata de alumínio estava no mesmo caminhão que levava também sucata de plástico, esta devidamente documentada, com origem em Santana (AP) e destino a Santana de Parnaíba (SP). Durante a vistoria física no veículo, os fiscais constataram a carga irregular além da mercadoria declarada.

Diante da infração, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 29.192,40, referente ao imposto devido e à multa pela irregularidade. A ação faz parte do trabalho de fiscalização realizado pela Secretaria da Fazenda para coibir o transporte de mercadorias sem nota fiscal no estado.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/07:08:28:43:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...