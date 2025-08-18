Sefa apreende 16 toneladas de pescado no Pará

Foto:Reprodução | Ação conjunta com a Polícia Militar resultou na retenção da carga avaliada em mais de R$ 46 mil no Baixo Amazonas

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, na última sexta-feira (16), 16 toneladas de pescado da espécie pirapitinga em Santarém, no Baixo Amazonas. A carga foi avaliada em R$ 46.449,20 e estava sendo transportada de forma irregular.

Segundo a Sefa, a operação foi realizada em conjunto com a inteligência da Polícia Militar. “Em operação conjunta com a inteligência da Polícia Militar, foi interceptada uma embarcação em Santarém com 16 toneladas de pescado.

A carga estava acompanhada de nota fiscal emitida no estado do Amazonas para o próprio estado do Amazonas, ou seja, informava uma operação interna, mas a mercadoria foi retida no Pará.

Diante de tal fato, o documento fiscal foi desconsiderado e feito o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 22.239,88, referente ao imposto e multa”, explicou o coordenador da unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, Roberto Mota.

Fiscalização permanente

O Pará conta atualmente com oito unidades de controle de mercadorias em trânsito, responsáveis pela fiscalização de cargas que entram e saem do território estadual. Os postos funcionam 24 horas por dia e verificam tanto os produtos transportados quanto a documentação fiscal.

Quando são identificadas irregularidades ou ausência de recolhimento do ICMS, é lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), instrumento que assegura a cobrança de imposto e multa, garantindo maior controle e justiça fiscal.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/07:04:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...