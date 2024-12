Sefa apreende 186 pneus novos em Conceição do Araguaia | PA

Foto: Reprodução | Carga avaliada em mais de R$ 424 mil foi apreendida na PA-447.

Uma fiscalização de mercadorias conduzida por servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, apreendeu 186 pneus novos, no km 15 da PA-447. A ação aconteceu na segunda-feira (16), e a mercadoria foi avaliada em R$ 424.362,37.

“O caminhão foi abordado pela equipe de pista da Secretaria de Fazenda. De acordo com a documentação fiscal apresentada o veículo estava transportando pneus, saindo de São Paulo com destino ao município de Ananindeua, no Pará. O condutor tentou evadir-se do posto, sendo prontamente trazido de volta pela equipe da Sefa com o apoio da Polícia Militar do Estado”, contou o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira.

De acordo com a Sefa, foi feita a verificação física da mercadoria e a pesagem do veículo, realizada com apoio do posto fiscal do Tocantins. Foram constatadas duas irregularidades: a empresa destinatária da carga estava em situação de ativo não regular, não podendo receber mercadorias. E, havia uma diferença de peso de 2.200 kg na carga transportada, em relação ao que foi informado no documento fiscal, portanto desacompanhado de nota fiscal para a mercadoria excedente.

“Além disso, a tentativa de fuga do posto fiscal configurou embaraço à fiscalização”, informou o fiscal de receitas estaduais. Diante das irregularidades foram emitidos três Termos de Apreensão e Depósito (TADs), totalizando o valor de R$ 119.483,88, referente ao ICMS devido e multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/13:22:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...