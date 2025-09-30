Sefa apreende 27 toneladas de trigo no Pará

Foto: Reprodução | Carga apreendia no nordeste estadual foi avaliada em R$ 197 mil

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Gurupi, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, apreenderam 1.084 sacos de farinha de trigo. A apreensão ocorreu, na segunda-feira (29), e a carga foi avaliada em R$ 197.100,00.

O condutor da carreta graneleira que transportava a carga apresentou nota fiscal de 27 toneladas de farinha de trigo, com origem em Ipojuca, em Pernambuco, e destino a Tailândia, no nordeste do Pará. “O veículo passou por conferência física, sendo constatada a quantidade de 1.080 sacos de farinha de trigo de 25 kg cada, totalizando 27.000 kg de mercadorias”, informou o coordenador, Gustavo Bozola.

Na análise de sistemas foi verificado que a empresa destinatária estava com a inscrição estadual suspensa, e por isso não pode comercializar mercadorias e nem emitir documento fiscal. Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 48.013,56, referente ao imposto e multa.

