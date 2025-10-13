Sefa apreende 31 metros cúbicos de madeira no nordeste do Pará

Foto:Reprodução | Mercadoria avaliada em R$ 43 mil saiu de Mazagão (AP) para Parelhas (RN)

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Sefa do Gurupi, que fica no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais apreenderam, neste domingo (12), uma carga de 31 metros cúbicos de madeira, no valor de R$ 43.158,51, que saiu de Mazagão (AP) com destino a Parelhas (RN).

“Após a entrega dos documentos fiscais os servidores desconfiaram da veracidade das informações, pois, ao analisarem a data de emissão da nota fiscal bem como do Conhecimento de Transporte eletrônico (CTE) aquaviário perceberam que a data de emissão de ambos foi no mês de agosto, enquanto o CTE rodoviário foi emitido em outubro. A verificação física da carga mostrou que a madeira havia sido serrada há poucos dias”, informou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

Por causa dos indícios de irregularidade a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24, cobrando o imposto estadual e multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

