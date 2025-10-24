Sefa apreende 32 toneladas de castanha-de-caju no Pará

Foto: Reprodução | O valor da mercadoria foi reajustado para R$ 159.680,00, e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), no valor total de R$ 34.490,88.

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Cachoeira do Piriá, município do nordeste paraense, foram apreendidas 32 toneladas de castanha-de-caju, nesta quinta-feira (23).

“Condutores de dois veículos chegaram ao posto fiscal e apresentaram as notas fiscais de 18 e 14 toneladas de castanha-de-caju, respectivamente, com origem em Capitão Poço (PA) e destino a Serra do Mel (RN). Na análise das notas fiscais foi identificado que o valor estava bem abaixo ao valor instituído pelo Boletim de Preços Mínimos, conforme a Portaria da Sefa 354/2005, e com isso foi calculado um valor a menor de ICMS a recolher”, relatou o coordenador Gustavo Bozola.

O valor da mercadoria foi reajustado para R$ 159.680,00, e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), no valor total de R$ 34.490,88.

