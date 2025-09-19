Sefa apreende 34 toneladas de sucata de vidro no Pará

Foto: Reprodução | A mercadoria foi avaliada em R$ 32.401,80, e a apreensão ocorreu na divisa com o Maranhão por causa de nota fiscal ilegal

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais apreenderam 34 toneladas de sucata de vidro. A mercadoria foi avaliada em R$ 32.401,80, e a apreensão ocorreu na quinta-feira (18).

“Veículo bitrem apresentou nota fiscal com origem em Atibaia -SP e destino a Goiana -PE, sendo a nota fiscal foi emitida, na própria quinta-feira (18), o que levantou suspeitas na fiscalização, que decidiu fazer uma verificação física da carga. Em consulta aos sistemas foi identificado que o mesmo veículo passou, no dia 18/09, na região de Castanhal. O motorista confirmou que, na verdade, a carga saiu da cidade de Benevides-PA, com destino a cidade de Goiana-PE”, disse o coordenador da unidade Gurupi, Gustavo Bozola.

A nota fiscal apresentada foi considera irregular e desconsiderada, por não representar a veracidade da operação e a mercadoria apreendida, por ser sujeita a antecipação do imposto na saída do Estado. Para garantir o recolhimento do ICMS e multa, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 11.081,41.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/16:25:19

