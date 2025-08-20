Sefa apreende 35 toneladas de farinha de mandioca no Pará

Foto:Reprodução | Mercadoria foi avaliada em R$ 145 mil, e foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 38 mil, referente ao imposto e multa

Fiscais de receitas estaduais apreenderam 35 toneladas de farinha de mandioca, na segunda-feira (18).

A equipe atua na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão.

“Foram apresentadas as notas fiscais de farinha de mandioca, com origem em Marcolândia (PI) e destino a cidade de Breves (PA) com valor irrisório. O veículo, então, foi inspecionado e confirmado que era carga de farinha, conforme discriminado nas notas fiscais. Ao analisar, em sistema, o histórico da empresa destinatária, foi identificado que ela foi aberta recentemente, e estava com a inscrição cadastral suspensa, e entrou em ativo não regular por diversas vezes”, explicou o coordenador da unidade, Gustavo Bozola.

A mercadoria teve o valor reajustado, segundo o valor do Boletim de preços mínimos do Estado, totalizando R$ 145.950,00, e foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 38.822,70, referente ao imposto e multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/07:00:08

