Sefa apreende 370 garrafas de bebidas alcoólicas, no sudeste do Pará

Uma ação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (06) pela Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), resultou na apreensão de uma grande quantidade de bebidas alcoólicas no sudeste do Pará. A carga, composta por 96 garrafas de uísque, 60 de gim, 84 de vodca e 130 de champanhe, vinha de São Paulo e tinha como destino final a capital Belém.

A abordagem ocorreu no posto fiscal localizado no km 9 da Rodovia Transamazônica, em Marabá. Segundo a Sefa, as mercadorias foram avaliadas em R$ 217.615,24. O coordenador da unidade, Cicinato Oliveira, explicou que o veículo transportava duas notas fiscais que indicavam uma “Remessa para Bonificação” de uma empresa paulista para um destinatário no Rio de Janeiro. No entanto, documentos encontrados com o motorista e outras evidências apontaram que o verdadeiro destino era Belém.

Diante da inconsistência das informações, as notas fiscais foram desconsideradas e a carga passou por conferência física. Ao fim da operação, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 158.911,50, referente à cobrança de ICMS e multa.

