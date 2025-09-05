Sefa apreende 374 unidades de malhas e portões de ferro; no Pará

Foto: Reprodução | A mercadoria saiu de Nova Lima (MG) com destino a (Belém).

Durante fiscalização realizada no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia, da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, sudeste do Estado, nesta quinta-feira (04), foram apreendidas 374 unidades de malhas e portões de ferro, totalizando R$ 129.511,64. A mercadoria saiu de Nova Lima (MG) com destino a Belém (PA).

“Foi verificado que a operação tinha como destinatário consumidor final localizado no Estado do Pará. Após a análise documental e consultas aos sistemas da Sefa constatou-se que, embora as notas fiscais indicassem regularidade, não havia comprovação do recolhimento do ICMS referente ao Diferencial de Alíquotas (Difal), que é exigido neste tipo de operação”, contou o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira.

Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 21.757,96, já considerando ICMS e multa. O termo foi pago e a mercadoria liberada.

Fonte: Agência Pará / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/16:12:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...