Sefa apreende 46 toneladas de soja no nordeste do Pará

Fiscais de receitas estaduais apreenderam, no último dia 25, 46 toneladas de soja com origem e destino em Sorriso (MT). A mercadoria foi avaliada em R$ R$ 111.321,36.

Os servidores são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Gurupi, que fica no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão.

“O veículo apresentou nota fiscal informando que a soja seria destinada para exportação. Os fiscais decidiram fazer uma inspeção física na carga, e foi verificada a péssima qualidade da soja. Foi solicitado o laudo de qualidade da carga, que foi apresentado pelo motorista, e ficou comprovado que a carga de soja estava avariada, ou seja, sem os padrões mínimos para exportação”, contou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

Após consultas, foi identificado que a soja teve origem em Barcarena (PA) e tinha como destino a cidade de São Luís (MA), ou seja, não iria ser exportada. A carga foi retida e lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 18.701,36, referente ao imposto e multa.

