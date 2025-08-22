Sefa apreende 47 toneladas de milho em grãos em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | A carga, avaliada em R$ 51.744,00, estava acompanhada de uma nota fiscal que já havia sido utilizada anteriormente

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam, na quarta-feira (20), uma carga de 47 toneladas de milho em grãos. A mercadoria saiu de Curionópolis com destino a Marabá, no sudeste do Estado. A ação foi realizada pela equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás.

A apreensão aconteceu no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, localizado na rodovia Transamazônica, em Marabá. Durante a fiscalização, os servidores identificaram que a carga, avaliada em R$ 51.744,00, estava acompanhada de uma nota fiscal já utilizada em outra remessa.

O procedimento irregular, conhecido como “nota viajada”, foi confirmado após consulta aos sistemas da Sefa. Diante da infração, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 17.696,45, referente à cobrança de impostos e multa.

